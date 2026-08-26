Sin riesgo tras reportes de olores químicos en varios municipios

Reportes por presuntos olores a químicos movilizaron a Protección Civil en la Zona Metropolitana, pero no detectaron sustancias ni riesgos.

Desde el viernes, vecinos de distintos sectores de la zona metropolitana de Monterrey comenzaron a reportar un fuerte olor que describieron como penetrante y similar al amoniaco, azufre e incluso a desechos de gato. Los reportes se intensificaron durante el fin de semana y se extendieron hasta el domingo, cuando habitantes de diferentes municipios alertaron sobre la presencia del mismo aroma.

Protección Civil de Nuevo León atendió los reportes y realizó recorridos en diferentes puntos de Monterrey, García, San Nicolás y Guadalupe. Los reportes se concentraron en Samsara Residencial y Vistas de Las Mitras, en García; Mitras Centro, San Jerónimo y Lomas Mederos, en Monterrey; Miguel Alemán, en San Nicolás de los Garza, y Residencial Azteca, en Guadalupe.

De acuerdo con Protección Civil, las unidades realizaron recorridos en sectores como Churubusco, Nogalar, Múnich, avenida Universidad, Lázaro Cárdenas, Mederos, Brisas, Juárez, San Mateo, San Roque, avenida Reynosa, Simón Bolívar, Leones, Ruiz Cortines y Fidel Velázquez.

Las inspecciones se realizaron la noche del domingo 23 de agosto y, al concluir, las autoridades señalaron que no se presentaba ningún riesgo para la población y las unidades regresaron a base.

Sin embargo, vecinos aseguraron que el olor fue evidente y que no se trataba de una situación habitual. Algunos señalaron que comenzó a percibirse desde el viernes y que se presentó con mayor intensidad durante el fin de semana.

Cristina Mireya Hernández Flores, representante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Reforestación del Consejo de Vecinos de Distrito Tec, aseguró que recibieron reportes de diferentes sectores del área metropolitana.

“Se está reportando y se está manifestando un aroma como tipo orines de gato”.

La vecina señaló que habitantes de distintas zonas han relacionado el olor con la Refinería de Cadereyta, debido a que, según su percepción, las características del aroma son similares a las que se perciben al pasar por ese sector.

“Lo que más mortifica es la herramienta que está usando la refinería en Cadereyta”, señaló Hernández Flores, quien consideró que los sistemas utilizados para controlar emisiones podrían estar presentando nuevamente alguna falla.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó este lunes que, en coordinación con Protección Civil, se mantiene una vigilancia permanente en los puntos donde se recibieron los reportes.La dependencia señaló que, tras los recorridos y supervisiones, se descartaron riesgos para la población y destacó que este lunes ya no se registraron olores en los sectores señalados.

Ante esta situación, vecinos buscan organizarse y presentar una solicitud conjunta a las autoridades ambientales y de servicios para dar seguimiento a los reportes, identificar de dónde proviene el olor y evitar que vuelva a presentarse.