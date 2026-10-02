Sin constancia de gusano barrenador para movilizar ganado

El Estado eliminó el requisito de presentar la constancia contra el gusano barrenador para movilizar ganado dentro de Nuevo León.

Los ganaderos de Nuevo León ya no necesitan presentar la constancia del gusano barrenador para movilizar ganado dentro del estado, una medida que busca reducir trámites y costos para los productores.

Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, explicó que anteriormente los productores tenían que solicitar la revisión de un veterinario antes de realizar estos movimientos.

“Era un requisito que estaba pidiendo la autoridad federal, para que la movilización dentro del estado, tendrías tú que llamarle a un veterinario para verificar que estuviera libre tu dato del gusano barrenador. Sin embargo, Nuevo León ha hecho muy bien las cosas, y no teníamos que tenerle una carga adicional a los productores dentro de Nuevo León.”

Por ello, el Estado propuso a la autoridad federal eliminar este requisito para los movimientos que se realizan dentro de Nuevo León. Sin embargo, el funcionario aclaró que el ganado que ingrese de otras entidades debe mantener la certificación correspondiente.

“Sin embargo, todo el ganado que ingrese de otros estados, de San Luis, de Veracruz, de Tamaulipas o de Coahuila, todos deben de tener su certificado de gusano barrenador.”

El funcionario también hizo un llamado a los productores a reportar cualquier posible presencia de la plaga, al señalar que estos avisos permiten a las autoridades ubicar las zonas donde existe el gusano y realizar acciones de control. “No hay que asustarse, nomás reportarlo a las autoridades sanitarias.”

González dio a conocer que, de acuerdo con el panorama que enfrenta actualmente el país, Nuevo León mantiene controlada la situación, pero advirtió que no se debe bajar la vigilancia, debido a que el gusano barrenador puede afectar no solamente al ganado, sino también a otros animales de sangre caliente e incluso a personas.