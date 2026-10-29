Simulan rescate en tumba y activan operativo por Día de Muertos

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, explicó que las caídas al interior de las tumbas representan el accidente más frecuente esta temporada

Con un simulacro de rescate de una persona que cayó al interior de una tumba, Protección Civil de Nuevo León inició un operativo especial para prevenir accidentes durante las visitas a los panteones por el Día de Muertos, temporada en la que se estima la llegada de más de 300 mil personas a estos espacios.

El ejercicio permitió mostrar las maniobras que realizan los rescatistas para extraer a una persona de una fosa de entre cuatro y seis metros de profundidad, mediante un trípode, cuerdas y equipo especializado, con el apoyo de personal médico para su valoración y traslado a un hospital, en caso de ser necesario.

El director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, explicó que las caídas al interior de las tumbas representan el accidente más frecuente durante esta temporada.

“Es muy importante ese tipo de simulacros que estamos nosotros realizando, aunque sabemos que es algo muy repetitivo, pero es uno de los accidentes que más se presenta, es el accidente número uno que se presenta año con año, cifras que hemos tenido en una media de alrededor de tres personas lesionadas que han sido trasladadas“, señaló.

Para atender cualquier emergencia, más de 12 unidades de Protección Civil estatal serán desplegadas en los principales cementerios, principalmente en el área metropolitana, donde se concentra más del 80 por ciento de los visitantes.

El operativo se realizará en coordinación con Fuerza Civil y las corporaciones municipales.

Ante la afluencia prevista y temperaturas de entre 28 y 30 grados, las autoridades recomendaron a los visitantes seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

“Seguimos haciendo el énfasis con las personas que vienen a visitar los panteones de no pararse, no sentarse, no caminar sobre las tumbas y bueno, también muy importante no descuidar a nuestros menores.

“Sabemos que venimos con niñas, con niños, por lo cual debemos de tener mucho cuidado y también las personas de la tercera edad que vengan a visitar cada uno de los panteones, si tienen que tomar algún medicamento, comer algo, hacerlo”, indicó.

Protección Civil pidió reportar cualquier accidente al 911 y evitar intentar rescates por cuenta propia, debido al riesgo que representan las fosas profundas y los espacios confinados.