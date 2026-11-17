Las víctimas siguen sin recibir dinero seis meses después de la detención de José Lobatón; abogados advierten que el proceso podría prolongarse por varios años

Peor que al inicio de su lucha por recuperar su dinero. Así se encuentran los cientos de afectados por la desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9.

Han pasado casi seis meses desde que el propietario de la empresa, José Lobatón, fue detenido, y hasta la fecha los afectados no han recuperado un solo peso de los $1,200 millones que reclaman en conjunto. Lo peor, advierten abogados consultados, es que no existe certeza sobre cuándo podrían recibir una reparación del daño.

Por si fuera poco, los afectados aseguran sentirse emocionalmente desgastados, aunque advierten que continuarán su lucha hasta recuperar su patrimonio.

Lobatón fue detenido e internado en el penal de Apodaca el 20 de mayo pasado. Posteriormente, el 23 de octubre, fue detenido también su socio y representante legal, Manuel Enrique Cano de Anda.

Abogados consultados por Info 7 señalan que el proceso podría prolongarse durante años. Aunque la ley establece que la prisión preventiva oficiosa tiene límites temporales, esta puede extenderse conforme se abran nuevos procesos derivados de denuncias individuales y colectivas.

“La verdad es que esto puede durar muchísimos años. La única posibilidad sería que se lograra un acuerdo y que él vendiera los edificios que actualmente están asegurados, pero se ve muy difícil que eso suceda y que alcance para resarcir a todos los afectados”, indicó un litigante con experiencia en el ramo inmobiliario, quien pidió reservar su identidad.

Si bien las detenciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León representan un avance en las investigaciones, los compradores sostienen que su situación no ha mejorado y que aún desconocen qué ocurrirá con el dinero que entregaron para adquirir departamentos en desarrollos como Sohl, Azul Moca, Amarillo Moca, Verde Moca, Lalo, Lola, Las Palmas y Volga.

Entrevistada por Info 7, Liliana Leal, una de las afectadas y quien ha encabezado las protestas desde abril pasado, explicó que la detención de los responsables y el aseguramiento de los inmuebles no se ha traducido en ningún beneficio para las víctimas.

“Para nosotros, el aseguramiento no garantiza en absoluto que vaya a existir una reparación del daño. Estamos igual; no hemos avanzado en nada”, señaló.

Actualmente, Lobatón acumula al menos cinco vinculaciones a proceso por el delito de fraude en distintos desarrollos, entre ellos el proyecto Gómez Morín y Plaza Las Palmas, además de enfrentar decenas de audiencias derivadas de denuncias agrupadas por el Ministerio Público.

Por su parte, Cano de Anda permanece bajo prisión preventiva y está vinculado a proceso en al menos cuatro carpetas de investigación por el mismo delito.

Info 7 realizó un recorrido por algunos de los predios asegurados, donde pudo constatar el estado de abandono en que se encuentran las construcciones, ahora rodeadas por mallas ciclónicas, tapiales y lonas de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con la leyenda “Inmueble Asegurado”, bajo carpetas de investigación como la 7279/2025.

Inmuebles asegurados

El 14 de julio, dos meses después de la detención de Lobatón, la Fiscalía de Nuevo León aseguró siete desarrollos de Proyectos 9 ubicados en San Pedro y Monterrey como parte de las investigaciones por el presunto fraude inmobiliario. Hasta ahora, todos permanecen bajo resguardo.

En su momento, las autoridades informaron que la medida tenía como objetivo proteger los bienes relacionados con las operaciones investigadas y evitar que fueran vendidos, transferidos o utilizados mientras avanzaban las indagatorias. Sin embargo, ello no significaba que los inmuebles pasaran automáticamente a ser propiedad de las víctimas o del Estado.

Fideicomisos vacíos y terrenos hipotecados

Liliana Leal, una de las afectadas del caso Proyectos 9, indicó que uno de los principales obstáculos para recuperar las inversiones, que en su caso ascienden a $4 millones de pesos por un departamento en Torre Sohl, es que los recursos destinados a los proyectos presuntamente fueron retirados de los fideicomisos por Lobatón y Cano de Anda.

Además, señaló que varios de los terrenos e inmuebles asegurados por la Fiscalía se encuentran hipotecados a favor de terceros, situación que podría dificultar la recuperación de recursos y el pago a las víctimas.

A esta situación se suma, según los afectados, la falta de información por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Aseguran que han solicitado reuniones para conocer los avances del caso, pero no han recibido respuesta.

“La Fiscalía es muy hermética. No nos quiere informar nada, a pesar de que hemos solicitado mesas de trabajo. No han congelado cuentas ni fideicomisos; únicamente tienen asegurados los inmuebles, pero eso no nos garantiza la reparación del daño porque varios de esos bienes están hipotecados”, recalcó Leal.

Denuncia amenazas de muerte ante FGR

Además de las pérdidas económicas y la falta de respuestas de las autoridades, Liliana Leal denunció haber recibido amenazas de muerte derivadas de las investigaciones que ha realizado para identificar a otras personas que podrían estar involucradas en el caso.

La afectada aseguró que las intimidaciones han sido dirigidas directamente contra ella y que estarían relacionadas con el interés de algunas personas de evitar que salgan a la luz más nombres vinculados con el presunto fraude.

“Las amenazas las he recibido directamente yo; amenazas de muerte, porque no quieren que salgan a la luz más personas que están detrás de esto, personas con mucho dinero y mucha influencia aquí en Nuevo León”, declaró.

Leal reconoció que la situación le ha generado temor, por lo que decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al asegurar que no confía en las autoridades estatales.

“No me gusta decir que tengo miedo, pero sí, sí tengo miedo. Yo no confío en la Fiscalía estatal, por eso presenté mi denuncia ante la FGR”, comentó durante la entrevista.

Pese a las amenazas, aseguró que continuará denunciando la situación, aunque tomando mayores medidas para proteger su integridad.