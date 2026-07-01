Siguen quejas por deficiencias en el Aeropuerto de Monterrey

Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Monterrey manifestaron su inconformidad por fallas en el servicio dentro de la terminal

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En pleno Mundial de Futbol, cuando el Aeropuerto Internacional de Monterrey debería mostrar su mejor cara, siguen las quejas y las deficiencias.

Los pasajeros dentro de esta terminal aérea, que presume estar remodelada, "tronaron" porque el clima falla y resulta insuficiente, se les condena a hacer a pie trayectos largos desde el aterrizaje a las salas de espera, algunos usuarios deben sentarse a esperar en el piso porque la sala y los espacios son insuficientes y, en el colmo, persiste el olor a drenaje.

Por este Aeropuerto arriban los turistas extranjeros que vienen a disfrutar de la máxima fiesta futbolera y por aquí llega también la mayor parte del turismo nacional.

Para evadir lo caliente de la sala de espera, debido a las fallas en el clima, algunos usuarios prefieren aguardar afuera.

Éstos son las quejas de los usuarios:

"No hay aire adentro, está bien caliente, por eso estamos aquí en lo fresco, faltan cuatro horas para salir, mejor aquí en lo fresquecito , para ir a registrar las maletas. Lo que empiecen, que lo acaben".

"Le mando decir a mi cuñada: "Después de estar en tu hogar que es un paraíso, nos vinimos afuera del Aeropuerto porque no hay clima, está muy caliente".

"Las moscas no me molestan, lo que me molesta fue caminar tanto. Es caminar mucho, no es lo mismo que llegue uno a bajarse directo a la terminal, hay que caminar bastantito. Y hace uno tiempo. Ahorita que vamos al Estadio, pierde uno tiempo".

Este mal servicio ya le está pasando factura a los viajeros.

"De hecho, acabamos de perder un vuelo porque llegamos tarde, es mucho el tiempo que se recorre para el siguiente check- in".

"Faltan más elevadores, más escaleras eléctricas, que recorten el camino, estaría bien".

"Está fallando demasiado el clima, se tarda demasiado. (Pido) que no nos hagan esperar mucho tiempo".

"No te brindan información. De todo, todo en general, documentar, qué documentos necesitas llevar. Si no traes uno, cómo le puedes hacer, no te dicen nada, no hay información, nada, no te dicen nada".

Las quejas abundan.

"Está caliente, caliente, bien caliente".

"Caminé bastante, ahorita. Dos horas es mucho, en Nueva York y California es más rápido".

-¿Cómo huele?

-Como a caño. Nada más (pediría) que le pusieran un poquito más de empeño a cerrar esos canales de aguas negras".

"Está muy caluroso, la verdad".

"¿Sabes qué se me hace raro? Que aquí en el avión, como en Estados Unidos, nunca tienes que cargar las maletas al avión, lo hicimos esta vez, no hay problema, pero se me hizo rarísimo, había gente que estaba batallando con eso. Estaba larguito (el trayecto), no quiero exagerar, pero sí me me hizo larguito, y se me hizo más raro (subir) las maletas por los escalones".

Con esas quejas de los pasajeros, es claro que el servicio en el Aeropuerto Internacional de Monterrey deja mucho qué desear.