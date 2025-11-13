Siguen los camiones de pasajeros circulando por las banquetas

Por: Jared Villarreal 12 Noviembre 2025, 07:54

Usuarios denunciaron a un segundo camión que circuló sobre la banqueta, tratándose ahora de la ruta 318 sobre una de las laterales de la Carretera Laredo en el municipio de Escobedo. En el video se ve como este autobús urbano se sube a la banqueta tras no querer quedarse en el trafico en el cruce de esta carretera con la avenida Concordia, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto a este segundo caso, luego de lo ocurrido con la Ruta 109.