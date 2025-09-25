Siguen las muestras de cariño para Mauricio en La Milarca

Autoridades y ciudadanos continúan el homenaje póstumo a Mauricio Fernández con rosas blancas y mensajes en el memorial instalado afuera del Museo La Milarca

Tal parece que Mauricio Fernández Garza, "El Tío Mau", siguiera presente…

Y es que al memorial en su honor, instalado afuera del Museo La Milarca, siguen llegando muestras de cariño, un día después de su fallecimiento.

Han llegado por lo menos unas 80 coronas, todas de rosas blancas, y muchas cartas de buenos deseos ya fueron depositadas en un buzón instalado exprofeso.

Todas esas muestras de afecto son parte del homenaje póstumo que autoridades y ciudadanos le rinden a quien fuera cuatro veces alcalde de San Pedro, empresario, exsenador, coleccionista de fósiles y piezas únicas y antiquísimas, como la cabeza de un Tiranosaurio Rex, e incansable promotor del arte y la cultura.

Afuera del museo que él creó, en el Parque Rufino Tamayo, en la zona de Valle Oriente, se colocó una foto del controvertido político del PAN.

A la llegada al Parque, hay una mesa con hojas de papel blanco y plumones para que los asistentes le escriban una carta con un mensaje de recuerdo y la depositen en el buzón.

En la misma mesa, hay rosas blancas y se invita a los asistentes a tomar una y a depositarla junto a las coronas florales.

"Gracias por tanto, Tío Mau”, dice el mensaje principal en el memorial, instalado en la puerta del recinto.

Esa frase aparece a un costado de donde se instaló el "Buzón de Buenos Deseos, Tío Mau”, y ahí mismo hay un cuadro con una réplica de un fósil.

Los sampetrinos que se ejercitan en ese Parque aprovechan para rendirle tributo al presidente municipal, quien falleció este martes 23 de septiembre, a los 75 años de edad, cuando estaba por cumplir su primer año en la alcaldía sampetrina, que ocupaba por cuarta ocasión.