Siguen investigaciones por muerte de mujer en iglesia en García

La Fiscalía Especializada en Feminicidios detalló que las investigaciones en torno al fallecimiento de una mujer en una iglesia del municipio de García registran avances importantes, al confirmar la relación y presunta responsabilidad de la persona que actualmente se encuentra hospitalizada bajo custodia policial.

“Tenemos referencia que, con las características de la mujer que fue encontrada sin vida y las investigaciones que se desarrollan hasta el momento, la otra persona que se encuentra lesionada y fue trasladada al hospital puede estar relacionada con el caso, es decir, la persona que se localizó puede estar relacionada como el presunto agresor de la mujer que fue encontrada sin vida”, dijo Griselda Núñez, titular de la dependencia.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la parroquia San Juan Pablo II, ubicada en la colonia Misión San Juan, donde la víctima, una mujer de 48 años, fue localizada sin vida en su lugar de trabajo con diversas heridas.

Según las primeras versiones, el esposo señalado como presunto responsable fue encontrado en su domicilio con una lesión autoinfligida, por lo que fue trasladado e internado en un hospital del centro de Monterrey, donde permanece bajo custodia y vigilancia.

“Les podemos precisar que lo que se tuvo de hallazgo del lugar, es que fue con arma que produjo condiciones de sangre”, añadió Núñez.

La Fiscalía indicó que se esperará a que el estado de salud del hombre permita la continuación del proceso legal, momento en el cual se definirá su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

Las autoridades continúan recabando pruebas periciales para esclarecer los hechos.