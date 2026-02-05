Siguen denuncias por fraude en tandas: Fiscal

Información confirmada por la Fiscalía estatal, las pérdidas económicas acumuladas podrían superar los 20 millones de pesos, y continuarían aumentando.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación de la presunta estafa millonaria de tandas ocurridas en el área de Monterrey

Se tenían registros de 10 personas señaladas como víctimas de fraude, lo cual el fiscal general de gobierno, Javier Flores Saldívar, mencionó; se continúan formando bloques.

“Seguimos integrando las carpetas, se están formando bloques de personas afectadas y comenzaremos a judicializar”

“Si ya supuestamente estamos trabajando en eso”

Así mismo se resaltó que existe mejor accesibilidad para interponer las denuncias, pidiendo a aquellas víctimas que acudan a dar su declaración.