Siguen daños y falta de ayuda a 3 meses de explosión en Pesquería

Este fin de semana se cumplen tres meses de la trágica explosión registrada en el municipio de Pesquería, un hecho que dejó tres personas sin vida y cuantiosos daños materiales, mientras entre los vecinos aún prevalecen la incertidumbre y señalamientos por presuntas inconsistencias en los apoyos.

¿Dónde ocurrió la explosión en Pesquería?

El estallido ocurrió sobre la calle Olmos Siberiano, donde la detonación de pirotecnia almacenada en un domicilio arrasó con viviendas completas y dañó puertas, ventanas y estructuras en varias casas aledañas.

Vecinos recibieron apoyos iniciales tras el siniestro

Habitantes del sector aseguran que durante el primer mes posterior al siniestro recibieron respaldo por parte del municipio, principalmente con la entrega de despensas y sleeping bags para las familias afectadas.

También se realizaron trabajos iniciales como la reposición de vidrios y algunas puertas, además del arranque de procesos de reparación.

Algunas viviendas muestran avances en su reconstrucción

Actualmente, algunas viviendas ya muestran fachadas renovadas y avances visibles en su reconstrucción, como la casa ubicada frente al punto donde ocurrió la explosión.

Vecina denuncia falta de apoyo para reconstruir su vivienda

Caso totalmente contrario a la vecina Mayte Rangel, quien vivía justo al lado del estallido junto a su esposo, quienes acusan discrepancias por parte del Infonavit.

“Al inicio se hicieron reparaciones de vidrios y puertas; mis vecinos ya comenzaron a reparar, pero en mi caso yo tuve el acercamiento con el alcalde”, explicó.

“Yo lo busqué porque el Infonavit me dijo que no me iban a apoyar, porque mi casa ya estaba liquidada”.

Actualmente, el inmueble conserva escombros, muebles que no pertenecen a la familia y restos de pirotecnia detonada.

En el área donde antes se encontraba la banqueta, únicamente fueron colocados blocks como señal de un supuesto inicio de reconstrucción.

“Por parte del Gobierno del Estado solamente me entregaron un sleeping bag que realmente no hace una función por la que estamos pasando”, agregó Mayte.

A tres meses, vecinos esperan intervención de autoridades

A tres meses de la tragedia, ella y otros vecinos continúan a la espera de una intervención más clara por parte de las autoridades municipales y estatales, así como de orientación precisa para acceder a apoyos y concluir la reparación de sus viviendas.