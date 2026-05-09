Siguen con tradición de los tamales: el mejor homenaje a su madre

Por más de cuatro décadas, los tamales de doña Rosy Reyna han sido los favoritos en las colonias Nuevo Repueblo, Independencia y sectores aledaños en Monterrey

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Doña Rosy ya no está, pero en el negocio familiar que hace más de 40 años ella inició, el sazón y la dedicación para los tamales siguen presentes.

Por más de cuatro décadas, los tamales de doña Rosy Reyna han sido los favoritos en las colonias Nuevo Repueblo, Independencia y sectores aledaños, en Monterrey.

Ella ya murió, pero en este negocio generacional de la calle 2 de Abril, los tamales se preparan con el ingrediente principal que ella les ponía: el amor.

Y en este Día de las Madres, el mejor homenaje que las gemelas Edith y Verónica Raygoza y sus demás hermanos le hacen a mamá es precisamente continuar con su sabor casero.

"Siempre decía: el sazón lo da la alegría, estar tranquilas, estar platicando y esto y otro, porque se hace pesado, muy tedioso el trabajo. Ella nos enseñó desde que teníamos cuatro años", recordó Edith.

Por eso, han permanecido vigentes.

"Recuerdo que nos mandaba con una libretita chiquita, nada mas con los vecinos de la cuadra, nada más era los sábados, de lunes a jueves juntaba el dinero, el viernes compraba todo, guisaba, y el sábado tempranito hacía los tamales y nos mandaba a repartir con la listita. Y era para deleitar el paladar de la gente”, explicó Verónica.

"Tenemos el legado y el don de seguir conservando el sazón y el sabor de mamá", aseguró.

Su mayor orgullo es que ahora los compradores más cautivos son los nietos de los primeros clientes que tuvo su mamá.

"Tenemos mucho de que vienen los nietos: "Oye, es que le gustan mucho los tamales a mi abuelita”, o vienen, por ejemplo, por generaciones: "Oye, es que mi mamá quiere que nomás le lleve estos tamales”. Por eso, agradezco a Dios que hemos trascendido generación tras generación en familia", sostuvo.

"Como quien dice: honrar la memoria de mi madre porque para ella era todo", resaltó.

Su mejor herencia: el trabajo.

"Mi mamá una guerrera, en todos los aspectos de la palabra, desde que tengo uso de la razón, alrededor de cuatro, cinco años, ella nos enseñó a luchar por lo que queremos, incluyendo este negocio, para nosotros es un honor, es un legado.. Tenemos ya tres gerenaciones que me ha tocado atender, nosotros somos segunda generación, ya está en el negocio también la tercera generación, que es mi sobrino", precisó.

Y para que se dé una idea: ya tienen muchísimos pedidos, precisamente para el festejo del Día de las Madres.