Siguen abiertos carriles de Miguel Alemán pese a aviso de cierre

Pese al aviso oficial de cierres desde el 26 de julio, la avenida Miguel Alemán seguía abierta este lunes en el tramo destinado a la Estación Arboledas

Aunque el Gobierno del Estado había informado que a partir del 26 de julio comenzarían las restricciones viales sobre la avenida Miguel Alemán, en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey, la mañana de este lunes 27 de julio los carriles permanecían abiertos a la circulación.

El tramo donde se tiene previsto el cierre comprende desde la calle Eulogio Flores hasta Vereda de Tamarindos, en la colonia La Victoria, en el municipio de Guadalupe, donde se llevarán a cabo trabajos para la finalización de la Estación Arboledas de la Línea 6 del Metro.

En un recorrido por el lugar se pudo observar la presencia de maquinaria pesada y de trabajadores en la zona; sin embargo, hasta ese momento no se realizaban labores de construcción ni había afectaciones a la circulación vehicular.

Los cierres serán para finalizar parte de la siguiente etapa del proyecto del Metro y estarán vigentes del 26 de julio al 23 de octubre.

Actualmente, el viaducto elevado del monorriel de la Línea 6 registra un avance cercano al 90 por ciento, por lo que los trabajos ahora se concentran principalmente en la construcción de las estaciones que integrarán el nuevo sistema de transporte masivo.

Hasta la mañana de este lunes, la circulación sobre la avenida Miguel Alemán se mantenía sin restricciones en el tramo anunciado para el cierre, a la espera de que las autoridades den inicio formal a las obras correspondientes.