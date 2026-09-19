Sigue sin fecha de publicación inventario de emisiones

El inventario forma parte del diagnóstico ambiental que busca determinar cuáles son las principales fuentes de emisiones contaminantes en la metrópoli regia

A seis meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que el inventario de emisiones contaminantes de la zona metropolitana de Monterrey estaría listo en dos semanas, el estudio continúa sin ser publicado.

Aunque el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, aseguró que el documento se encuentra en su etapa final, no precisó una fecha para su presentación.

El funcionario explicó que recientemente acudió a la Ciudad de México para revisar los avances del inventario y señaló que el documento, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a solicitud del Gobierno Federal, está próximo a ser presentado.

“Estuve yo hace una semana en la Ciudad de México revisando ya prácticamente la etapa final de este inventario propuesto por la presidenta y por decisión del Gobierno Federal, elaborado por la UNAM y yo creo que deben estar ya muy próximos a estar públicamente presentando estos resultados, ellos están esperando revisar esta información con la presidenta y es que es un inventario, un documento que ella solicitó, así que estamos en la fase final de que ella lo pueda ver, de que lo vea Semarnat y poderlo estar presentando ante la ciudadanía”.

La promesa de contar con el estudio en un periodo de dos semanas ocurrió durante una visita de Sheinbaum a Nuevo León, en el mes de marzo, en un encuentro con integrantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra).

El inventario forma parte del diagnóstico ambiental que busca determinar cuáles son las principales fuentes de emisiones contaminantes en la zona metropolitana de Monterrey y, a partir de esa información, establecer qué programas y acciones pueden implementarse para enfrentar el problema de la calidad del aire.

El anuncio del estudio fue realizado por Sheinbaum el 8 de noviembre de 2024, durante una conferencia en Palacio Nacional. En aquella ocasión, señaló que una parte importante de la discusión pública había apuntado a la Refinería de Cadereyta como una de las fuentes del problema, pero sostuvo que sería el inventario el que permitiría determinar el origen de las emisiones.