Sigue la búsqueda de maestro colombiano desaparecido en Monterrey

Cerca de cien elementos federales, estatales y municipales, apoyados con drones y binomios caninos, realizaron recorridos en un terreno baldío

A catorce días de su desaparición, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen activo el operativo de búsqueda para localizar al académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien fue visto por última vez tras hacer escala en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Realizan recorridos para la búsqueda

Durante la mañana de este viernes, cerca de cien elementos federales, estatales y municipales, apoyados con drones y binomios caninos, realizaron recorridos en un terreno baldío ubicado entre la autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey y el Anillo Periférico, como parte de las labores de rastreo.

Más tarde, alrededor de las 3:50 de la tarde, las autoridades desplegaron un nuevo dron en un predio localizado sobre la brecha Rancho a San Arturo, a la altura del Anillo Periférico de Monterrey, con el objetivo de ampliar el perímetro de búsqueda y adentrarse en zonas de difícil acceso.

La última ubicación registrada del teléfono celular del académico corresponde a este predio, por lo que la zona es considerada un punto clave dentro de las investigaciones.

¿Por qué fue detenido?

Cabe recordar que Leonardo Ariel Escobar Barrios desapareció el pasado 2 de enero, luego de que fuera retenido por autoridades federales debido a una falta administrativa migratoria y posteriormente entregado a la policía municipal de Apodaca.

Trascendió que el catedrático logró comunicarse con un familiar para informarle sobre su situación; sin embargo, tras esa llamada se perdió todo contacto, lo que derivó en la denuncia formal por su desaparición.

Las autoridades informaron que el operativo de búsqueda continúa activo.