Sigue destruida carretera en La Huasteca, a dos años de 'Alberto'

Pasa el tiempo y la carretera que conduce hasta la Presa Rompepicos sigue destrozada, provocando riesgo para pobladores y paseantes

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Ya transcurrió un año y diez meses del devastador paso de la tormenta tropical "Alberto" por Nuevo León, y en el interior del Parque Ecológico La Huasteca parece como si hubiera sucedido ayer.

La carretera sigue destruida, los barandales de la vialidad siguen destrozados, la carpeta asfáltica totalmente intransitable para los vehículos y con riesgo para la población civil: mucha maleza y basura que arrastró la corriente, y también enormes tuberías de Agua y Drenaje destruidos.

Ésta sigue siendo una zona devastada.

Cuando se jubiló, don Fernando Serrato compró una casa en el ejido Los Nogales, en la zona del Parque Ecológico La Huasteca en Santa Catarina, pues quería gozar una zona natural.

Pero el paso de la tormenta tropical "Alberto", el 19 de junio del 2024, destruyó la carretera de cuatro carriles que conduce hasta la Presa Rompepicos; y parece increíble, pero casi dos años después, esta vía sigue destrozada.

"Mal, mucha gente ya ni siquiera vive aquí, se fueron a vivir a Santa Catarina. (Lo que más afectó) fueron los caminos, la destrucción. Duramos un tiempo sin agua, pero más que nada los caminos", explicó.

Por las complicaciones para llegar a la zona de quintas campestres, este vecino debe cambiar su vehículo, pues para terracería se necesita una camioneta 4x4 o una cuatrimoto.

"Anteriormente de aquí a la entrada harías 5, 10 minutos, ahorita media hora es lo que haces a 10 kilómetros por hora, porque aquí está bien para las motos, para las cuatrimotos, quedó excelente, me imagino que ése es el interés de ellos: que compremos motos. No es posible", alegó.

"Yo necesito cambiar (el vehículo) a un 4x4, pues va a devaluar al 50 por ciento el valor", lamentó.

Afirmó que las autoridades no acuden a la zona.

"Eso es a pesar de que algunos alcaldes tienen propiedades aquí, pero ni por eso hacen algo", aseguró.

La confrontación política impidió la reconstrucción de la vía.

"Tienen diferencias políticas, de un partido y de otro, se avientan la bolita uno al otro, y los perjudicados somos los habitantes", condenó.

Así, vecinos, turistas, deportistas, ciclistas, carretas de burros y caballos, y todo el que pase por ahí, debe ir por terracería.

Don Fernando analiza mudarse porque cada vez lo visitan menos.

"El acceso a todos los servicios estaba a 10 minutos, hice mi jubilación y me vine para acá, pero ya estoy viendo la manera tal vez de retirarme de aquí", advirtió.

"Es triste porque yo traté de hacer mi vida lo más tranquilo posible aquí, pero se me está negando", relató.

"Saqué mi dinerito para hacer mi casa, fiado... ya me estoy arrepintiendo, a tal grado", sostuvo.

Le pidió a las autoridades conciliar, para bien de esta zona natural protegida.

"Que se dejen de crear problemas, parecen un matrimonio peleando el señor con la señora, y los hijos lo resienten", declaró.

Y para no arruinar la foto del recuerdo, los turistas ignoran en su cámara el camino destruido, y sólo retratan a las majestuosas montañas.