Sigue caso 'Préstamo Feliz' en investigación complementaria

El fiscal Javier Flores explicó que el proceso sigue dentro de los plazos legales, por lo que aún se realizan diligencias para fortalecer la investigación

Sin avances concluyentes hasta el momento, el caso de la empresa “Préstamo Feliz” continúa en etapa de investigación complementaria en Nuevo León.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, explicó que el proceso sigue dentro de los plazos legales, por lo que aún se realizan diversas diligencias para fortalecer la carpeta de investigación.

“En el caso de Préstamo Feliz, pues no, se está dentro del plazo de la investigación complementaria y estamos tratando de llevar a cabo ahí las actividades que nos corresponde”, señaló.

Detalló que en esta fase se llevan a cabo acciones como la recolección de pruebas, el análisis de información y el seguimiento a las denuncias interpuestas por personas afectadas.

Indicó que conforme avancen estas diligencias será posible determinar posibles responsabilidades y, en su caso, proceder legalmente contra quienes resulten implicados.

El caso ha cobrado relevancia debido a las denuncias por presuntas irregularidades en los esquemas de financiamiento ofrecidos por la empresa, por lo que las autoridades mantienen abiertas las indagatorias.

Finalmente, Flores Saldívar reiteró que la Fiscalía continuará con las investigaciones conforme a los tiempos establecidos por la ley.