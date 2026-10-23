Sigue búsqueda de hombre desaparecido tras lluvias en Monterrey

Protección Civil amplió al río Pesquería la búsqueda del hombre arrastrado por la corriente en Monterrey hace seis días.

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Protección Civil de Nuevo León reanudó las labores para localizar al hombre que fue arrastrado por la corriente de un canalón durante las lluvias del viernes 16 de octubre en Monterrey. El operativo se extendió hacia el río Pesquería, con recorridos por tierra y aire.

Las acciones de búsqueda comenzaron alrededor de las 08:14 horas de este jueves, luego de que los rescatistas realizaran una planeación especial para continuar con los trabajos de localización.

De acuerdo con el reporte de la corporación, el rastreo se realizará en el río Pesquería, a la altura de Miguel Alemán, y abarcará el cauce y las zonas cercanas al arroyo.

En las labores participan elementos de Protección Civil de Nuevo León y un helicóptero de la corporación, operado por Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

La desaparición ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando el hombre presuntamente fue arrastrado por la corriente de un canalón en las inmediaciones de la colonia Del Maestro, en Monterrey.

En días anteriores, los rescatistas realizaron recorridos en el río Topo Chico y extendieron las labores hacia sectores cercanos a Apodaca. También se efectuaron búsquedas por tierra y sobrevuelos para ampliar el área de rastreo.

Hasta el último reporte, el hombre no había sido localizado. Protección Civil mantiene el operativo y señaló que dará a conocer más información conforme avancen las labores.