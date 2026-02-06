Sigue alta afluencia en módulos de vacunación

De acuerdo con cifras de la Dirección Epidemiológica del Gobierno Federal, en lo que va de 2026 se han registrado ocho casos de sarampión en el estado

La población continúa acudiendo a los diferentes módulos de vacunación instalados en la zona metropolitana de la ciudad con la intención de completar su esquema, principalmente con la vacuna contra el sarampión.

Como parte de la estrategia, los módulos especiales de vacunación cambian de ubicación aproximadamente cada tres días, con el fin de cubrir la mayor cantidad de zonas en la entidad y facilitar el acceso.

Este jueves por la mañana, la estación del Metro Exposición, en el municipio de Guadalupe, se convirtió en uno de estos puntos de atención. Desde las 9:00 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde, decenas de personas de todas las edades acudieron al lugar, principalmente para aplicarse la dosis contra el sarampión.

Será este viernes cuando la Secretaría de Salud del estado dé a conocer el listado actualizado de los nuevos módulos especiales, así como la confirmación de aquellos que continuarán operando.

Para quienes no puedan acudir en horario matutino, la dependencia estatal recomendó que se acerquen a su centro de salud más cercano y consulten sobre la disponibilidad de la vacuna que requieran.