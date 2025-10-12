'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey

La puesta en escena se basa en investigaciones de historiadores militares que consultaron códices y crónicas para recrear fielmente la historia de Tenochtitlán

La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo en Estadio de Beisbol Monterrey la presentación de la obra histórica “Siete Siglos de Legado de Grandeza de México-Tenochtitlán 1325-2025”, una representación que conmemora los 700 años de la fundación e impacto de México-Tenochtitlán.

El evento contó con la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con autoridades militares y civiles.

Más de 800 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participaron en la escenificación, que combina vestuario, música y escenografía inspirados en el México prehispánico.

La puesta en escena se basa en investigaciones de historiadores militares que consultaron códices y crónicas para recrear fielmente la historia de Tenochtitlán.

Abarcando momentos claves como el momento donde los fundadores vieron la señal prometida del águila devorando a la serpiente sobre un Nopal, la lucha de los mexicas contra la opresión tepaneca y como Tenochtitlan se fue desarrollando como una sociedad.

Con esta actividad, las Fuerzas Armadas buscan fortalecer la identidad nacional y el orgullo por las raíces mesoamericanas, además de destacar el papel de los pueblos originarios y de la mujer en la historia.

La obra forma parte de las acciones cívicas y culturales impulsadas por la SEDENA en distintas ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y próximamente Mérida.