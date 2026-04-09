Siete denuncias por 'Tía Paty'; crece cifra de posibles afectados

El fiscal del Estado reiteró el llamado a posibles víctimas para que presenten su denuncia formal, con el objetivo de robustecer las carpetas de investigación

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Se mantiene la cifra de únicamente siete denuncias formales ante la Fiscalía del estado por el caso de la “Tía Paty”, cuenta en redes sociales presuntamente dedicada a extorsionar a personas. No obstante, la autoridad tiene conocimiento de al menos una decena más de posibles víctimas con la intención de denunciar, así lo informó el fiscal estatal, Javier Flores, al término de una reunión de seguridad realizada en Palacio de Gobierno.

“Como una actualización del tema, sigue siendo 7 denuncias que existen, pero tenemos conocimiento de que al menos hay una decena más de personas que todavía no denuncian, pero que se han quejado de”, declaró el funcionario.

Esto implica que, durante la última semana, no se han sumado nuevas denuncias de manera formal.

Abogados de Astrid 'N' siguen sin interponer denuncias

En torno a los exabogados de Astrid “N”, señalada como presunta operadora de las páginas de chismes vinculadas a “La Tía Paty”, el fiscal indicó que no existen denuncias formales pese a que estos afirmaron haber sido víctimas de amenazas e intentos de extorsión tras abandonar la defensa por incumplimiento en el pago de honorarios.

Los abogados dejaron el caso el pasado 1 de abril.

“Formalmente no se ha decidido la denuncia (de los ex abogados de Astrid ‘N’)”, puntualizó Flores.

Cabe recordar que apenas el fin de semana, Ulises Treviño, quien formó parte del equipo legal de la ahora detenida, aseguró que las presiones comenzaron inmediatamente después de que su firma renunció al caso.

Finalmente, el titular de la Fiscalía reiteró el llamado a posibles víctimas para que presenten su denuncia formal, con el objetivo de robustecer las carpetas de investigación con más pruebas y testimonios. Esto, dijo, permitirá sostener las imputaciones ante la autoridad judicial y avanzar en el proceso penal contra los detenidos e imputados: Astrid “N” y César “N”.

- Información en proceso -