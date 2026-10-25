Siete de cada 10 regios aprueban a la Policía de Monterrey

Esta cifra constituye la mayor baja anual registrada entre los siete municipios de Nuevo León evaluados en el estudio del INEGI

Monterrey alcanzó su cifra más baja histórica en percepción de inseguridad y un incremento notable en la confianza hacia su policía municipal, de acuerdo con los resultados de septiembre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La proporción de habitantes de 18 años y más que se sienten inseguros en la ciudad pasó de 64.6% en septiembre de 2025 a 52.1% en septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 12.5 puntos porcentuales.

Esta cifra constituye la mayor baja anual registrada entre los siete municipios de Nuevo León evaluados en el estudio y marca un mínimo histórico para la capital del estado.

Al respecto, el alcalde Adrián de la Garza subrayó que la seguridad es el eje rector de su administración y atribuyó estos logros a la efectividad de la estrategia Escudo, implementada para robustecer la vigilancia y la protección en las zonas urbanas.

“Estos resultados reflejan el trabajo firme de nuestro Gobierno y de la policía de Monterrey para fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad de las familias”, aseguró el edil.

Cuatro trimestres de mejora

La tendencia a la baja en la percepción de inseguridad se ha sostenido de forma ininterrumpida durante cuatro trimestres consecutivos:

Diciembre de 2025: 62.6%

Marzo de 2026: 59.7%

Junio de 2026: 57.2%

Septiembre de 2026: 52.1%

Tan solo en el último trimestre, Monterrey disminuyó su indicador en 5.1 puntos porcentuales, un ritmo de mejora tres veces mayor al promedio nacional, que en el mismo periodo redujo la percepción de inseguridad en 1.7 puntos.

Crece la confianza ciudadana

El impacto de las acciones de seguridad también se refleja en la percepción que los ciudadanos tienen de los elementos municipales. Según el reporte del INEGI, el 70.5% de la población que identifica a la Policía de Monterrey manifestó tener "mucha" o "algo" de confianza en la corporación.

Este puntaje supera por 18 puntos porcentuales el promedio nacional de confianza en las policías municipales, fijado en 52.5%. Además, el indicador consolidó una evolución positiva a lo largo de 2026, al subir desde el 64.5% registrado en marzo hasta el 70.5% de septiembre, alcanzando su nivel más alto en más de dos años y consolidando una proporción de siete de cada diez ciudadanos confiando en su policía local.