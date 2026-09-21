Siembran 39 árboles nativos en la colonia Vista Hermosa

La SEDUSO y colectivos colocaron especies nativas en la Plaza de la Concordia para reducir los efectos de la isla de calor urbana.

39 árboles fueron plantados en la Plaza de la Concordia, en la colonia Vista Hermosa; estos ejemplares de especies nativas fueron colocados para disminuir el efecto de isla de calor en la zona.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), el Gobierno de Monterrey impulsó esta jornada de forestación donde se plantaron anacahuitas, mezquites, anacuas y chapotes negros. Los ejemplares corresponden a árboles de talla grande, lo que permitirá generar sombra y beneficios ambientales en el espacio público desde una etapa temprana de su desarrollo.

La actividad se realizó en coordinación con la organización Reforestamos México, la Cadena Comercial OXXO, personal municipal y vecinos del sector, quienes trabajaron en equipo tras recibir una capacitación sobre técnicas adecuadas de plantación y cuidado. Esta jornada correspondió a la primera de dos intervenciones que se realizarán mediante esta alianza para aumentar el arbolado urbano.

El Director para una Ciudad Verde de la SEDUSO, Abraham Hernández Montemayor, destacó la importancia de impulsar acciones de arborización con flora local. Asimismo, señaló que esta jornada se sumó a otras acciones realizadas por el municipio para recuperar espacios públicos mediante soluciones basadas en la naturaleza y aumentar la presencia de vegetación.

Cabe destacar que Monterrey forma parte del programa internacional Tree Cities of the World (Ciudades Árbol del Mundo), reconocimiento que ha recibido la ciudad en dos ocasiones por sus esfuerzos en la conservación y gestión de sus recursos forestales urbanos.

Éxito en la edición 18 del programa "Adopta un Árbol Mty"

De forma paralela, el Parque Verona fue sede de la 18.ª edición del programa "Adopta un Árbol Mty", donde familias regiomontanas adoptaron un total de 200 árboles nativos para integrarlos a sus hogares o banquetas.

Para agilizar la entrega, se implementó un esquema vehicular drive-thru, permitiendo a los ciudadanos recibir sus ejemplares directamente en sus automóviles. Entre las especies entregadas se encontraron:

Encino siempre verde

Retama

Anacahuita

Olmo

Álamo sicomoro

Huizache

Crespón

Nogal

Durante el evento, especialistas de la SEDUSO brindaron asesoría personalizada a cada adoptante sobre el espacio requerido, el tipo de suelo y el riego adecuado para garantizar la supervivencia y el adecuado desarrollo de los árboles.