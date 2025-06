Sí va 'Mike' al gabinete: Movimiento Ciudadano

"Yo creo que no es un puesto o un cargo que se busque; creo que yo siempre he sido muy respetuosa de la institucionalidad de mi partido", sostuvo.

"Esto no es de deber, esto es un trabajo que queremos hacer siempre en equipo... Hace rato alguien me dijo que los cargos no hacen a las personas, ni tampoco a un buen político, y creo que siempre he demostrado esa capacidad para estar siempre respondiendo a lo que la comunidad está esperando", argumentó.

"Es una decisión que le corresponde al partido y vamos a esperar. Sí, de verdad: la conciliación y el interés de todos es lo que debe prevalecer", afirmó.