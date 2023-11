Si tengo que ir por inversión, voy sin preguntar: Samuel

Durante su participación en la graduación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y en medio de la pugna que enfrenta con el Poder Legislativo, el gobernador Samuel García incentivó a los graduandos diciéndoles que no esperen oportunidades, que las busquen.

Y ejemplificó con la gran inversión que ha llegado a Nuevo León gracias a sus giras por el mundo, y que han encrudecido su relación con el Congreso, debido a que no los consulta.

"No van a llegar a su casa, nadie es monedita de oro para que no estén buscando: "Oye, ven por favor a Tesla, te queremos, te estoy persiguiendo", eso no pasa, hay que ir por ellas.

"Yo por eso a los diputados no los pelo, si tengo que ir a España, a Corea por una inversión, voy sin preguntar", sentenció.

Reiteró que hay que educar a las nuevas generaciones con la idea de que deben ir por sus objetivos, y recordó que si hay inversión en el estado, es porque se ha ido por ella.

"Hoy está llegando la inversión a Nuevo León porque estamos yendo por ella, presumiendo el curriculum de Nuevo León, demostrando las fortalezas, también se vale tirar crema y decir en lo que somos buenos, y en lo que queremos jalar", agregó.

Finalmente, el mandatario estatal presumió los 42 billones de dólares de inversión, la llegada de 190 empresas transaccionales y los más de 250 mil empleos en tan solo dos años de administración.

