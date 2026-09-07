Sheinbaum destaca apoyo a 1.5 millones de personas en Nuevo León

La presidenta informó que más de 1.5 millones de habitantes reciben Programas para el Bienestar, con una inversión superior a $32,000 millones de pesos

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Durante su visita a Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que más de 1.5 millones de habitantes del estado son beneficiarios de alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión superior a los $32,000 millones de pesos.

Desde la Explanada de los Héroes, como parte de la gira Honestidad y Resultados por su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria aseguró que su administración mantendrá el trabajo conjunto con la población.

“Vamos a seguir trabajando juntos. No hay divorcio entre pueblo y gobierno, nunca. Somos un gobierno del pueblo, que gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó.

Entre los beneficiarios en Nuevo León, detalló, se encuentran 583,000 adultos mayores, 49,415 personas con discapacidad, 6,428 jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro y 140,421 estudiantes de la beca Benito Juárez.

También se contabilizan 11,495 beneficiarios de Producción para el Bienestar, 9,723 de Fertilizantes Gratuitos y cerca de 80,000 familias incorporadas a Leche para el Bienestar.

Sheinbaum señaló que los Programas para el Bienestar representan “amor convertido en política pública” y destacó que estas acciones se acompañan de la generación de empleos mediante obra pública, del incremento real de 154% al salario mínimo y de nuevas inversiones para impulsar el desarrollo nacional.

Reslta reducción de homicidios

Finalmente, Sheinbaum destacó la disminución del promedio diario de homicidios dolosos en Nuevo León como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y avanzar en la construcción de la paz.

“De 2024 a la fecha hemos reducido mucho el homicidio doloso”, destacó. “Es un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad”.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum también resaltó las acciones emprendidas en beneficio de la población mexicana.

“Debemos recordar de dónde venimos, porque México se relaciona con todas las naciones”, agregó.

“El pueblo de México siempre ha luchado por la libertad. También ha luchado por la justicia social y por la democracia. Esos son los principios de la Cuarta Transformación. Nuestra historia se basa en nuestra historia y en nuestros héroes”.

Tras concluir su visita a Nuevo León, Sheinbaum continuó su gira por Coahuila.

“¡Que viva Nuevo León! ¡Que viva México!”, afirmó desde la Explanada de los Héroes.

Estará tren antes del fin del sexenio

La Presidenta destacó la construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Monterrey-Nuevo Laredo, además del nuevo libramiento Matehuala-Entronque Puerto México y los trabajos de conservación de la red federal de carreteras.

Sheinbaum aseguró que, antes de concluir su sexenio, el llamado Tren del Norte conectará a Monterrey con la Ciudad de México y Nuevo Laredo mediante un servicio ferroviario de pasajeros.

Como parte de ese proyecto, actualmente se construye el tramo Saltillo-Nuevo Laredo, de 396 kilómetros, con una inversión estimada de $109,178 millones de pesos. Adicionalmente, el tramo Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo, de 589 kilómetros, se encuentra en proceso de licitación y contempla una inversión de $186,987 millones de pesos.

Ambos segmentos forman parte del corredor ferroviario que enlazará a Nuevo León con el centro del país y que se complementa con el tramo Ciudad de México-Querétaro, ya considerado dentro del proyecto nacional de trenes de pasajeros.

“Antes de que acabe el sexenio van a poder ir en tren, movernos rápido de Monterrey hasta la Ciudad de México y hasta Nuevo Laredo".

“Estamos haciendo un nuevo libramiento en Matehuala y también trabajos de conservación en la red federal de carreteras”, destacó.

Anuncia obras en salud, educación y vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 845 escuelas de educación básica y 80 de educación media superior reciben recursos mediante el programa La Escuela es Nuestra.

Además, anunció la creación de cinco nuevas preparatorias del Bachillerato Nacional y la construcción de 24 Centros LIBRE, donde las mujeres podrán acceder a asesoría legal, apoyo psicológico y diversas actividades.

En salud, destacó la construcción del Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina, con una inversión de $2,893 millones de pesos, así como la Unidad de Medicina Familiar en Juárez, la ampliación de la Clínica Hospital Constitución Monterrey y la sustitución de la UMF Plus Número 15.

En materia de vivienda, reportó un avance de 14% del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla 79,800 nuevas viviendas, la reestructuración de 616,400 créditos y la entrega de 3,000 escrituras.