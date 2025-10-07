Sesionarán San Pedro y Monterrey bajo la escultura Niña Cangrejo

Ambos municipios iniciarán los trámites para renombrar a la actual Calzada San Pedro en honor a Mauricio Fernández, al sesionar bajo la escultura

Los ayuntamientos de Monterrey y San Pedro iniciarán los trámites para renombrar a la actual Calzada San Pedro en honor al fallecido político Mauricio Fernández, al sesionar bajo la escultura monumental Niña Cangrejo.

Síndicos y regidores de Monterrey aprobaron por unanimidad realizar una sesión extraordinaria fuera de su sede oficial para coordinarse con el municipio de San Pedro e impulsar la designación.

La sesión se llevará a cabo el próximo 9 de octubre a las 9:00 horas.

El sitio elegido será un punto simbólico de conexión: el cruce de la Calzada San Pedro y Vía Angélica, junto al monumento “Niña Cangrejo”, una obra impulsada por el propio Fernández durante su gestión.

Debido al pronóstico de lluvias, el Cabildo autorizó el Centro Cultural Plaza Fátima como sede alterna para la realización de la sesión.

Durante la misma reunión, el cuerpo edilicio aprobó suscribir un convenio de colaboración con la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística.

El acuerdo tiene como objetivo llevar a cabo diversas actividades con alto valor cultural y educativo dirigidas a los regiomontanos.

Entre los proyectos con esta alianza destacan un taller de genealogía e historia familiar y un diplomado de historia de Monterrey, entre otras.