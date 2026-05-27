Sesiona Comité de PC en San Pedro, por temporada de lluvias

En estas reuniones se gestiona la coordinación de autoridades de distintos niveles para actuar prontamente cuando se presenten situaciones de riesgo

En San Pedro, el alcalde Mauricio Farah presidió la segunda sesión de este año del Comité Municipal de Protección Civil, para coordinarse y plantear los planes de contingencia para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, que arrancó el 15 de mayo y que se prolongará hasta noviembre.

De esta manera, las secretarías, direcciones y coordinaciones del municipio, así como sistemas externos y población civil e industrial, se coordinan para planear su actuación oportuna ante emergencias por estos fenómenos, y así cuidar a las familias de San Pedro.

El Consejo Municipal de Protección Civil para Ciclones Tropicales es un órgano de coordinación del gobierno de San Pedro que se activa para prevenir, atender y recuperar a la población ante los efectos de un ciclón tropical, como tormentas tropicales, huracanes o depresiones tropicales.

"Hoy tuvimos la segunda sesión del Comité de Protección Civil, que tiene el objeto de realizar muchísimas acciones de coordinación y también de ponernos al tanto de toda la temporada de lluvias que empezó el 15 de mayo y hasta noviembre, y con eso es sincronizar a todas las secretarías del municipio para tratar de manera oportuna ante cualquier emergencia y de esta manera poder responder inmediatamente, siempre en pro de las familias de San Pedro. Manténganse siempre informados, Protección Civil siempre está a su disposición", dijo el edil.

Entre las principales funciones del Consejo están las siguientes: vigilar el desarrollo de ciclones tropicales, emitir alertas y recomendaciones a la población, coordinar evacuaciones, habilitar refugios temporales, organizar rescates y atención de emergencias, evaluar daños y necesidades, y coordinar la recuperación después del fenómeno.

Se puede instalar de manera permanente en alto riesgo, y de manera temporal o extraordinaria cuando existe amenaza de ciclón.

A su vez, el director de PC municipal, Ismael Contreras, dio recomendaciones.