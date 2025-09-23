Sería obligatorio mover autos en los 'choquecitos'

Por unanimidad de la comisión el dictamen que homologaría todos los reglamentos de tránsito no solo de la zona metropolitana, si no, de todo el estado

La Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado aprobó elevar a la ley de Movilidad del Estado la reforma “antichoquecitos”, que garantiza que en un choque menor los conductores muevan los vehículos de la vía obligatoriamente.

Por unanimidad de la comisión el dictamen que homologaría todos los reglamentos de tránsito no solo de la zona metropolitana, si no, de todo el estado, dejando claro que es obligatorio que en un choque sin lesionados, sin personas bajo los efectos del alcohol y otras consideraciones, se deberán de mover los vehiculos para evitar el tráfico.

“Se aprobó el tema de los 'choquecitos' para que en dado caso de un incidente menor los carros puedan ser retirados de la vía con el fin de agilizar el trafico en la zona metropolitana. “Se podrán retirar siempre y cuando no haya incidentes mayores, que los carros estén en condiciones de retirarse, que haya sido por alcance, que no haya indicios de que estén bajo los efectos del alcohol o sustancias y que hayan llegado a un acuerdo los conductores”, dijo la diputada Aile Tamez, presidenta de la Comisión de Movilidad.

Esta iniciativa se podría subir al pleno la próxima semana para que ahora sí en la Ley de Movilidad del Estado esté plasmado y los municipios acaten las modificaciones mencionadas en cada uno de sus reglamentos de tránsito.

Por su parte, la diputada que impulsó estas modificaciones en el municipio de Monterrey, la priista Lorena de la Garza indicó que es necesario que haya una homologación porque la urbe se conecta con diferentes avenidas importantes y el hecho de que en un municipio sí se pueda y en otro no, pues afecta la movilidad de toda la zona metropolitana.

“Toda nuestra metrópoli está prácticamente junta y el hecho de qué el reglamento cambie de una a otra, pues le quita la certeza a los usuarios de qué hacer en caso de un accidente. “Tenemos que aceptar la realidad de qué somos la entidad con más choques de todo el país y la mayoría de nuestros accidentes, son choques por alcance, algunos de ellos frente a frente y otros cuando la persona está buscando cambiarse de carril, que ese es el que más choques provoca, entonces por eso esta iniciativa viene aliviar uno de los problemas para nuestra, ya de por sí, colapsada movilidad”, agregó Lorena de la Garza.

Actualmente en municipios como San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Santiago y Apodaca ya está establecido en sus reglamentos de tránsito que en choques menores los conductores pueden mover los coches, sin embargo, en esta iniciativa este movimiento de vehículos en choques menores no es opcional, es obligatorio.