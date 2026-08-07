Será obligatoria tarjeta Regio Ruta a partir del 1 de septiembre

El Gobierno de Monterrey invitó a la ciudadanía a tramitar con anticipación la tarjeta para continuar utilizando el sistema de transporte gratuito

El Gobierno de Monterrey informó que a partir del 1 de septiembre será obligatorio contar con la tarjeta de la Regio Ruta para poder utilizar este sistema de transporte gratuito que opera en distintos sectores del municipio.

La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para realizar el trámite lo antes posible y evitar contratiempos una vez que entre en vigor esta disposición.

La Regio Ruta ofrece traslados sin costo por diversas avenidas principales, facilitando la movilidad diaria de miles de personas hacia sus centros de trabajo, escuelas, servicios y otras actividades.

Para obtener la tarjeta, los usuarios únicamente deberán presentar una identificación oficial y un comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, las madres, padres o tutores podrán realizar el registro presentando únicamente la CURP del menor.

Los módulos para tramitar la tarjeta se encuentran en el Centro de Atención Palacio Municipal, Centro de Atención Garza Sada, Centro de Atención Parque Aztlán, Centro de Atención Parque Tucán y Centro de Atención Maderería La Victoria.

El horario de atención en estos módulos es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.

El Gobierno de Monterrey reiteró la invitación a la población para realizar el trámite con anticipación y asegurar el acceso a la Regio Ruta una vez que la tarjeta sea un requisito obligatorio.