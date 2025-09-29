Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores

Además, subrayó que la continuidad de proyectos estratégicos como la Interserrana es vital para consolidar a Nuevo León como un polo de inversión

La recién inaugurada primera etapa de la carretera Interserrana es más que una vía de comunicación; se trata de un motor estratégico que reducirá los tiempos de traslado y detonará el turismo y el desarrollo económico del sur del estado, indicó el secretario general de gobierno, Miguel Flores.

El funcionario estatal estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la primera fase encabezada este fin de semana por el gobernador Samuel García, en Galeana.

“Estamos sumamente orgullosos de la primera etapa de esta obra estratégica. Esta carretera facilitará la movilidad del transporte de carga y, lo más importante, traerá grandes beneficios a las familias y empresas mediante la atracción de visitantes a la región sur y citrícola”, señaló Flores.

Además, subrayó que la continuidad de proyectos estratégicos como la Interserrana es vital para consolidar a Nuevo León como un polo de inversión y una entidad líder a nivel nacional.

Esta vialidad es parte del Plan Maestro de Movilidad del estado, que contempla iniciativas clave como transporte digno, movilidad inteligente, calles completas y una robusta conectividad regional.