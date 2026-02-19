Será Adrián de la Garza vicepresidente en Comité Mundialista

Con la mirada puesta en consolidar a Nuevo León como el principal escaparate de México ante el mundo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, participó este miércoles en la presentación oficial de los integrantes del Comité Coordinador Nuevo León FIFA 2026.
En su calidad de vicepresidente de este órgano, De la Garza Santos se reunió con representantes de los tres niveles de gobierno y de los municipios de Guadalupe, San Pedro, Apodaca y Santiago en el Estadio de Futbol Monterrey, sede que albergará los encuentros de la próxima justa mundialista.
Un aparador de inversión y desarrollo
Durante el encuentro, el edil regio hizo un llamado enérgico a los presentes para dimensionar la magnitud del evento. Señaló que, más allá de lo deportivo, la llegada de potencias económicas a la ciudad representa una oportunidad invaluable para fortalecer la industria, el comercio y el prestigio de las universidades locales.
“Que nos sirva la oportunidad de tener a Monterrey como sede para que sea un gran aparador y atracción de otro tipo de eventos y de inversiones”, afirmó el alcalde.