Separan a policía de Proxpol que golpeó a detenido ya sometido

Elementos de la Policía de Proximidad (PROXPOL) de Escobedo fueron captados cuando presuntamente comenten abuso de autoridad contra un detenido.

Las imágenes fueron captadas por una mujer que viajaba como copiloto a bordo de un vehículo que pasaba en ese momento.

Según las imágenes, dos elementos de Proxpol tienen sometido a un detenido en el suelo, pero uno de ellos usó la macana y lo golpeó en varias ocasiones.

La patrulla de los elementos involucrados fue identificada con el número 991 y placas de circulación RH-6126-B.

Después de que las imágenes se viralizaron, causando indignación entre los usuarios, quienes pidieron una sanción contra los elementos, el secretario de seguridad de Escobedo, Marco Antonio Zavala, se pronunció al respecto a través de un video.

Señaló que el elemento involucrado en tales hechos fue separado de su cargo con el fin de permitir que la unidad de asuntos internos a cargo del licenciado Isidro Godoy lleve a cabo con total imparcialidad la investigación correspondiente y determine a su vez las sanciones que conforme a la ley de seguridad pública de NL deban de aplicarse.

La secretaría reiteró que no permitirá conductas que se aparten de los principios, valores y lineamientos institucionales, ni acciones que vulneren la confianza ciudadana.