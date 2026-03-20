Sentencian a mujer a 7 años de cárcel por narcomenudeo en Anáhuac

El juez de la causa validó el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento abreviado y dictó sentencia condenatoria por ambos delitos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que una mujer identificada como Sandra “N”, de 32 años de edad, fue sentenciada a 6 años y 9 meses de prisión tras ser encontrada responsable de delitos contra la salud y contra instituciones oficiales y servidores públicos.

De acuerdo con la autoridad, la sentencia fue dictada durante una audiencia mediante procedimiento abreviado, luego de que la imputada aceptara su responsabilidad por los hechos ocurridos en julio de 2023 en el municipio de Anáhuac.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó diversas pruebas que acreditaron la participación de la acusada en actividades relacionadas con narcomenudeo, así como en actos que atentaron contra autoridades de seguridad. La imputada, por su parte, decidió renunciar a su derecho a un juicio oral y optó por aceptar los cargos.

El juez de la causa validó el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento abreviado y dictó sentencia condenatoria por ambos delitos.

Además de la pena privativa de libertad, Sandra “N” deberá cumplir su condena en un Centro de Readaptación Social Femenil Estatal y pagar una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2023, cuando la mujer fue detenida por elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional, quienes atendían una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de una base operativa ubicada en la carretera Piedras Negras–Nuevo Laredo, en el kilómetro 213.

Al momento de su detención, a la ahora sentenciada le fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos, una báscula digital, un vehículo, un cargador para arma de fuego, equipo táctico y dinero en efectivo.

Las autoridades destacaron que con esta resolución se refuerzan las acciones para combatir delitos contra la salud y proteger la integridad de las instituciones de seguridad en la entidad.