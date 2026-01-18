Sentencian a más de 25 años de cárcel a dos hombres por homicidio

El MP presentó pruebas testimoniales y periciales que demostraron que los acusados actuaron con intención dolosa de privar de la vida a un hombre adulto

Un juez dictó sentencia condenatoria de 25 años y 10 meses de prisión contra Luis “N” y Ulises “N”, tras hallarlos culpables del delito de homicidio calificado, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales y periciales que demostraron que los acusados actuaron con intención dolosa de privar de la vida a un hombre adulto, a quien atacaron con arma de fuego.

Sentencia incluye reparación del daño

Además de la sentencia, el fallo contempla el pago de una indemnización por concepto de muerte y gastos funerarios, y los sentenciados permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social Estatal.

¿Cuándo y dónde ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2023, en la calle Loma Seca, de la colonia Paseo de las Lomas, en el municipio de Juárez.

Agresión armada y huida de los responsables

De acuerdo con la investigación, la víctima fue abordada por Luis “N” y Ulises “N”, quienes llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole lesiones mortales.

Tras el ataque, ambos agresores huyeron del lugar, perdiéndose entre las calles del sector.

Fiscalía destaca avance contra delitos de alto impacto

La Fiscalía estatal señaló que esta sentencia representa un avance en el combate a los delitos de alto impacto y en el acceso a la justicia para las víctimas.

