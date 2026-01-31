Sentencian a homicida en Juárez a 15 años de prisión

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá pagar una indemnización por concepto de muerte, así como los gastos funerarios generados

Un hombre fue sentenciado a 15 años de prisión por el homicidio de un joven de 28 años, ocurrido en junio de 2023 en el municipio de Juárez.

El sentenciado fue identificado como Omar Oziel “N”, quien recibió la pena tras ser encontrado responsable de privar de la vida a Ángel Alejandro, de 28 años de edad, durante un ataque con arma de fuego registrado al interior de un domicilio.

La sentencia fue emitida durante una audiencia celebrada en enero de 2026, luego de que el juez consideró suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, las cuales permitieron acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos.

De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió el 23 de junio de 2023, en una vivienda ubicada sobre la calle Mezquite, en la colonia Los Encinos, en el municipio de Juárez.

Ese día, la víctima se encontraba dentro de su domicilio cuando el ahora sentenciado llegó al lugar portando un arma de fuego corta y tocó a la puerta. Al abrir para ver quién lo buscaba, Omar Oziel “N” disparó en repetidas ocasiones contra el joven.

Los proyectiles impactaron a Ángel Alejandro, quien quedó sin vida en el lugar debido a las heridas provocadas por el ataque armado. Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga, alejándose por calles del sector.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversos elementos que permitieron identificar plenamente al acusado como la persona que cometió el homicidio, descartando la versión presentada por la defensa.

Tras analizar lo expuesto por ambas partes, el juez dictó una sentencia condenatoria y ordenó que Omar Oziel “N” cumpla 15 años de prisión en un Centro de Reinserción Social del Estado.

