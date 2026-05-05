Sentencian a homicida de hombre en Guadalupe a 25 años de cárcel

La condena fue decretada luego de que el juez de control encontró elementos suficientes en su contra dentro de las pruebas que fueron anexadas

Luego de un juicio penal, un sujeto que tras golpear a la víctima ordenó su ejecución, fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio calificado.

Agustín, de 42 años de edad, fue notificado de la sentencia por el secretario del juzgado la tarde del lunes.

La condena fue decretada luego de que el juez de control encontró elementos suficientes en su contra dentro de las pruebas que fueron anexadas a la carpeta de investigación.

Tras analizar la información entregada por la Policía Ministerial a través de la Fiscalía, el juez determinó condenarlo a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero del 2024.

Trascendió que el inculpado esperó a su víctima afuera de su casa para agredirlo y derribarlo a golpes.

Por versiones de testigos se pudo asentar que el homicida ordeno a un cómplice que matará a quien fue identificado como César.

Luego de escuchar la condena, el detenido expresó a través de su abogado su inconformidad con el resultado del juicio.

El responsable del asesinato, se encuentra internado en el penal del estado.