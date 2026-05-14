Sentencian a homicida de García a 25 años de prisión

El pasado 14 de Julio de 2024 atacó con un arma de fuego a un hombre identificado como Gregorio de 31 años en la colonia Joyas del Carrizal

Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado el imputado identificado como Alejandro "N" de 23 años.

Luego de que el pasado 14 de Julio de 2024 atacará con un arma de fuego a un hombre identificado como Gregorio de 31 años, el cual se encontraba en el patio frontal de una vivienda de la calle Joyas de Rumanía de la colonia Joyas del Carrizal 3er sector en García, cuando frente a la propiedad se detienen un vehículo del cual desciende el acusado y otro sujeto portando armas de fuego largas que detonan en contra de la víctima.

Ante esto el Juez emitió su fallo que sanciona al acusado por el delito cometido, dándole 25 años de prisión Con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, además del Pago por reparación de daño En términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.