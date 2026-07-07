Sentencian a hombre por delitos sexuales contra una menor

Se le impuso una pena privativa de la libertad de 60 años de prisión, la cual deberá cumplir internado en un Centro de Reinserción Social Estatal

La Fiscalía del Estado de Nuevo León informó la sentencia de 60 años de prisión en contra de César "N" de 48 años de edad, hallado culpable de delitos sexuales contra una menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las agresiones ocurrieron de manera reiterada entre los años 2019 y 2020 en un municipio de la zona metropolitana. La víctima, una niña cuya identidad se mantiene protegida, tenía 11 años de edad cuando iniciaron los abusos.

El acusado ejerció agresiones sexuales continuas en contra de la menor, imponiéndole actos que vulneraron su voluntad y causaron graves daños a su integridad psicológica y a su derecho a un desarrollo integral libre de violencia. César "N" fue detenido originalmente en septiembre de 2020.

Tras valorar las pruebas presentadas, un juez dictó fallo condenatorio por los delitos de:

• Equiparable a la violación

• Equiparable a la violación en grado de tentativa

Como resultado, se le impuso una pena privativa de la libertad de 60 años de prisión, la cual deberá cumplir internado en un Centro de Reinserción Social Estatal.