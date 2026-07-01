Sentencian a hombre por delito sexual contra una menor

Uriel 'N' deberá cumplir una pena de 40 años de prisión en un Centro de Reinserción Social del Estado por los hechos ocurridos en octubre de 2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Uriel "N", al acreditar su responsabilidad por un delito sexual cometido en perjuicio de una niña de seis años de edad.

La resolución fue emitida al concluir el juicio oral, en el que una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur presentó pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado por los hechos ocurridos en octubre de 2025.

Durante la audiencia, la representación social expuso las evidencias recabadas durante la investigación y sostuvo la acusación con pruebas y testimoniales. Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que existían elementos suficientes para emitir un fallo condenatorio.

De acuerdo con la Fiscalía, el ahora sentenciado agredió sexualmente a la menor, cuya identidad permanece protegida conforme a la ley, ocasionándole afectaciones físicas, psicológicas y daños en su desarrollo integral.

Como parte de la sentencia, Uriel "N" deberá cumplir una pena de 40 años de prisión en un Centro de Reinserción Social del Estado.