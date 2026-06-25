Sentencian a hombre a 25 años por homicidio en Guadalupe

Además de la pena de prisión, Juan Antonio “N” deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y cubrir el pago por reparación del daño

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Juan Antonio “N”, de 34 años de edad, por el delito de homicidio calificado cometido en abril de 2021 en el municipio de Guadalupe.

Durante la audiencia de juicio oral penal, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Homicidios presentó pruebas y testimonios que, de acuerdo con la resolución judicial, acreditaron la responsabilidad penal del acusado como autor material directo de los hechos.

La defensa del acusado expuso sus argumentos durante el proceso; sin embargo, tras el debate entre ambas partes, el juez determinó que la Fiscalía presentó elementos suficientes para acreditar la participación del señalado y emitió un fallo condenatorio.

Además de la pena de 25 años de prisión, Juan Antonio “N” deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y cubrir el pago por reparación del daño, conforme a lo establecido por la ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2021 en una vivienda ubicada sobre la calle Valle Fértil, en la colonia Valle Soleado, en Guadalupe.

De acuerdo con la investigación, varios sujetos arribaron al domicilio a bordo de dos vehículos; entre ellos se encontraba el ahora sentenciado, quien portaba un arma de fuego larga. En el lugar, presuntamente realizó disparos junto con otro individuo que llevaba un arma corta, impactando los proyectiles contra la vivienda.

Durante el ataque, un hombre identificado como José Américo, de 74 años de edad, resultó lesionado por impactos de arma de fuego y perdió la vida en el sitio. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar a bordo de los vehículos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde los estudios periciales determinaron como causa de muerte lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego en diversas regiones anatómicas.