Sentencian a exentrenador de gimnasia a casi 29 años de prisión

Tras 20 días de juicio, un juez definirá su situación por los delitos de tres atentados al pudor y equiparable a la violación

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El exentrenador de gimnasia Damazo “N” fue sentenciado a una pena de 28 años y 11 meses de prisión tras ser hallado culpable de delitos sexuales en agravio de cuatro exalumnas, según determinó un juez al concluir un juicio oral de 20 días.

Al exterior del Palacio de Justicia y tras una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, el abogado de las víctimas, Alejandro Romano, informó que el juzgador emitió un fallo condenatorio en el que se le acreditan los delitos cometidos en agravio de las cuatro denunciantes.

Aunque la representación legal de las víctimas omitió detallar la pena en sus declaraciones iniciales, fuentes oficiales del juzgado confirmaron que el imputado cumplirá una condena de 28 años y 11 meses de prisión, tras ser hallado culpable de tres cargos por atentado al pudor y equiparable a la violación.

Notifican sentencia en el Penal de Apodaca

El dictamen judicial fue notificado a la defensa y al propio Damazo “N” en el Penal de Apodaca, donde permanece recluido desde su detención.

A pesar de la resolución dictada por el juez, el asesor jurídico de la parte acusadora señaló que el proceso legal no ha concluido en su totalidad, ya que la defensa del condenado aún cuenta con el recurso de impugnación, por lo que se mantendrán al pendiente de las acciones que promueva la contraparte.

Víctimas reciben fallo condenatorio

Finalmente, el litigante destacó que las víctimas se encuentran tranquilas y en buen estado, manifestando que reciben el fallo con la satisfacción de que se ha hecho justicia tras el proceso legal.