Sentencian a dos por secuestro y feminicidio en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró la sentencia en contra de dos hombres por crímenes de 2022. Actualmente buscan a un tercer implicado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, informó el resultado de la audiencia de Juicio Oral Penal en la que se emitió sentencia condenatoria en contra de dos hombres responsables de los delitos de secuestro agravado y feminicidio, por hechos ocurridos en julio de 2022 en el municipio de Juárez.

Los sentenciados fueron identificados como Rosendo “N”, de 48 años de edad, y Arturo “N”, de 49 años. La audiencia se llevó a cabo en marzo de 2026, donde el órgano jurisdiccional resolvió con base en el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público Investigador especializado en feminicidios.

Durante el desarrollo del juicio, la representación social expuso pruebas documentales, materiales y periciales de carácter científico, además del desahogo de diversos testimonios que aportaron información clave para acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados.

La Fiscalía sostuvo que los imputados actuaron con la intención manifiesta de privar de la vida a las víctimas, actualizando razones de género en el caso de la mujer occisa.

La defensa presentó argumentos en favor de los acusados; sin embargo, tras el debate y los razonamientos de clausura, el juez determinó que la Fiscalía demostró de manera válida, creíble y oportuna la autoría material directa de los hechos.

Como resultado, el juez dictó sentencia condenatoria, imponiendo a Rosendo “N” una pena de 105 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, mientras que Arturo “N” fue sentenciado a 70 años de prisión por feminicidio y homicidio calificado.

A ambos se les ordenó además el pago de la reparación del daño, conforme a la ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Los hechos ocurrieron entre el 14 y 15 de julio de 2022, en la colonia Paseo El Sabinal.

Las víctimas fueron un hombre adulto identificado como Israel, y una mujer adulta cuya identidad se mantiene protegida bajo las iniciales Y.A.C.

Las investigaciones establecieron que ambos fueron privados de la vida con extrema violencia.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar a un tercer presunto implicado que habría colaborado en los hechos.