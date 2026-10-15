Sentencian a dos hombres por balear a Fuerza Civil en Aramberri

Riña entre padre e hijo en la colonia Cantú, Monterrey, dejó a ambos lesionados; el joven presuntamente atacó a su padre con un cuchillo.

Una riña familiar entre padre e hijo dejó a ambos hombres lesionados, uno de ellos por arma blanca, luego de una discusión registrada alrededor de las 13:00 horas del miércoles en un domicilio de la colonia Cantú, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Carvajal y de la Cueva, marcada con el número 1902, donde, presuntamente, una discusión por un reclamo del padre hacia su hijo, a quien le reprochó que no trabajara, escaló hasta convertirse en una agresión física.

De acuerdo con los primeros reportes, tras intercambiar golpes, el joven habría tomado un cuchillo de la cocina y atacado a su propio padre, provocándole lesiones por arma blanca.

Ante la situación, familiares que también habitan en el inmueble solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención a los involucrados.

Tras ser estabilizados, ambos hombres fueron trasladados a distintos hospitales.

El padre, quien presentaba heridas por arma blanca, fue llevado al Hospital No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el joven fue trasladado al Hospital Metropolitano bajo custodia de elementos de la Policía de Monterrey.

Al sitio también acudieron policías municipales, quienes realizaron las primeras indagatorias, recabaron indicios y entrevistaron a vecinos y familiares para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la riña.

Las autoridades quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes.