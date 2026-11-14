Sentencian a dos hombres hasta 78 años por triple homicidio

Edgar “N” y Jaime “N” recibieron la sentencia por el asesinato de tres personas durante julio y agosto de 2024 en la colonia Valle de Lincoln

Dos hombres fueron sentenciados a 75 y 78 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de tres personas, en hechos registrados durante julio y agosto de 2024 en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves identificó a los condenados como Jaime “N” y Edgar “N”, quienes fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas periciales, documentales y testimoniales para acreditar su participación en los ataques.

Cometieron los asesinatos en julio y agosto de 2024

El primero de los crímenes ocurrió el 24 de julio de 2024, en un terreno baldío ubicado entre las calles Cartagena y Málaga, donde los acusados interceptaron a un hombre identificado como Nidelson, quien caminaba junto a las vías del tren. De acuerdo con la investigación, Jaime lo sujetó mientras Edgar le disparó en repetidas ocasiones con un arma larga.

El segundo ataque se registró el 4 de agosto del mismo año, en un domicilio de la colonia Valle de Lincoln. En ese lugar, dos hombres identificados como Marco y Edgar se encontraban en el porche de una vivienda cuando Jaime ordenó a su acompañante dispararles, provocándoles la muerte.

Dictan penas de hasta 78 años de prisión

Tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio, el juez dictó una sentencia de 75 años de prisión para Edgar “N”, mientras que Jaime “N” recibió una pena total de 78 años, debido a que también fue sancionado por delitos contra la salud relacionados con una carpeta iniciada tras su detención, en septiembre de 2024.

Además de las penas de prisión, ambos deberán cubrir el pago de reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.