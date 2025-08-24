Sentencian a dos a 80 años de prisión por secuestro en Cadereyta 

La víctima, un hombre no identificado, fue presuntamente interceptado y sometido con violencia por los sentenciados, según informó la autoridad

La Fiscalía General de Justicia sentenció a 80 años de prisión a dos hombres identificados como Erick “N” y Miguel “N”, quienes habrían sido hallados responsables del delito de secuestro agravado, en el municipio de Cadereyta.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, un hombre cuya identidad no fue revelada, presuntamente fue interceptada y sometida con violencia por los ahora sentenciados.

De acuerdo con las autoridades, ambos sujetos habrían utilizado un arma de fuego para amagar a la víctima y privarla de la libertad, trasladándola en un vehículo particular.

Horas más tarde, el cuerpo sin vida del hombre fue localizado en una brecha cercana al ejido San Juanito, dentro del mismo municipio.

Tras la autopsia de ley, se determinó que la causa del fallecimiento fueron lesiones intracraneales por arma de fuego.

Ambos sujetos tendrán que realizar el pago de una multa y una compensación económica por reparación del daño, la cual incluiría indemnización por muerte y gastos funerarios.



Mientras tanto, permanecerán internados en un centro de reinserción social estatal.