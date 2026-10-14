Sentencian a cuatro por secuestro y homicidios en Monterrey

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales para acreditar la responsabilidad de los acusados

Un hombre identificado como Brayan “N” fue sentenciado a 155 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, mientras que otros tres acusados recibieron una condena de 80 años de cárcel cada uno, tras un juicio oral penal en Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves informó que los cuatro sentenciados fueron encontrados responsables de diversos hechos violentos registrados entre 2019 y 2023 en el municipio de Monterrey.

Secuestro en Nogales de la Sierra terminó con la muerte de Jonatan

De acuerdo con las investigaciones, uno de los casos ocurrió el 13 de noviembre de 2022, cuando los cuatro acusados llegaron armados a un domicilio de la colonia Nogales de la Sierra y sometieron a un hombre identificado como Jonatan, a quien introdujeron en la cajuela de un vehículo.

Dos días después, el cuerpo de la víctima fue localizado sin vida y con huellas de violencia en el arroyo La Chueca, a la altura de la colonia Los Cristales.

Investigaciones incluyen homicidios entre 2019 y 2023

Otro de los homicidios ocurrió el 11 de junio de 2023, en la colonia La Estanzuela Fomerrey 45, donde una mujer identificada como María se encontraba con familiares al exterior de un domicilio, cuando sujetos armados dispararon contra el grupo y le causaron la muerte.

Asimismo, se atribuyó a Brayan “N” la agresión contra un hombre llamado Raúl, ocurrida el 16 de enero de 2022 en la colonia Nogales de la Sierra.

La víctima fue atacada con un arma de fuego y murió posteriormente en un hospital.

Un cuarto caso ocurrió el 19 de septiembre de 2019, en la calle Limones, también en la colonia Nogales de la Sierra, donde Brayan “N” y otros sujetos armados dispararon contra varias personas.

Durante el ataque, Rogelio intentó escapar, pero fue alcanzado por el acusado, quien le disparó y le causó la muerte.

Sentenciados deberán cubrir indemnización y gastos funerarios

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales para acreditar la responsabilidad de los acusados.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez emitió un fallo condenatorio.

Además de las penas de prisión, los cuatro sentenciados deberán cubrir la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a lo establecido por la autoridad judicial.