Sentencian a cuatro por portación de armas ilegales

Cuatro hombres identificados como Daniel “N”, Nazario “N”, Erick “N” y Omar “N” fueron sentenciados por un juez federal tras ser encontrados culpables del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en su modalidad agravada, informó la Fiscalía General de la República.

La resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara la responsabilidad penal de los imputados durante el proceso judicial llevado a cabo ante un juez de Control en la entidad.

Los hechos que derivaron en la sentencia ocurrieron el pasado 2 de marzo de 2025, cuando los ahora sentenciados fueron detenidos en las inmediaciones del municipio de Montemorelos, durante un operativo de seguridad implementado por autoridades federales.

En el lugar, los elementos de seguridad lograron asegurar un importante arsenal, compuesto por cinco armas largas, una pistola, seis cargadores y al menos 20 cartuchos útiles.

Tras el aseguramiento, los cuatro hombres fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, iniciándose la carpeta de investigación que posteriormente derivó en su vinculación a proceso y juicio.

Como resultado del fallo judicial, Daniel “N” recibió una condena de siete años y seis meses de prisión, además del pago de una multa equivalente a 225 días, que asciende a 25 mil 456 pesos con 50 centavos.

En tanto, Nazario “N” y Erick “N” fueron sentenciados a seis años de prisión, así como al pago de 150 días multa, correspondiente a 16 mil 971 pesos cada uno.

Por su parte, Omar “N” fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de 34 días multa, equivalentes a 3 mil 846 pesos con 76 centavos.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continúan para determinar si los sentenciados están relacionados con otros hechos delictivos, sin que hasta el momento se reporten más personas detenidas por este caso.