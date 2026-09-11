Sentencian a cuatro jóvenes por ataque a base de taxis en Zuazua

Tres personas murieron y una más resultó gravemente lesionada durante el ataque ocurrido en una base de taxis en abril de 2023

Cuatro hombres fueron sentenciados a 84 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en un ataque armado ocurrido en una base de taxis de Zuazua, Nuevo León, que dejó a tres personas sin vida y a una más gravemente lesionada.

Los sentenciados fueron identificados como Carlos “N”, de 23 años; José “N”, de 25; Oziel “N”, de 23, y Alexis “N”, de 21 años, quienes fueron encontrados responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2023, en un domicilio ubicado sobre la calle Siena, en la colonia Real de Palmas, donde operaba una base de taxis.

De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro hombres llegaron al lugar a bordo de una camioneta tipo pickup de doble cabina y descendieron portando armas de fuego. Posteriormente, realizaron múltiples disparos contra las personas que se encontraban al interior del inmueble.

Como consecuencia del ataque murieron tres víctimas, identificadas como Cindy, César y José. Un cuarto hombre, cuya identidad se mantiene protegida, resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, materiales, periciales y testimonios con los que acreditó la participación de los cuatro acusados en los hechos.

El juez determinó que la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad penal de los cuatro hombres y emitió una sentencia condenatoria. Además de la pena de prisión, deberán cubrir la reparación del daño conforme a la ley, incluyendo indemnización por las muertes y gastos funerarios.

Los tres meses adicionales a la pena principal corresponden a una carpeta de investigación distinta por delitos contra la salud. Esta investigación se relaciona con la detención de los cuatro hombres en mayo de 2023, en Guadalupe, donde fueron localizados en posesión de armas de fuego y narcóticos.