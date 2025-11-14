Sentencian a asesino del secretario de ayuntamiento de Linares

Luis Mario “N” fue sentenciado a cuatro años de internamiento en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores de Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Adolescentes, informó que un juez dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Mario “N”, de 17 años, por el delito de homicidio calificado en perjuicio del Secretario del Ayuntamiento de Linares.

De acuerdo con la información oficial, tras el desarrollo del Juicio Oral, el Agente del Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que acreditaron la participación del joven en los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025, cuando la víctima fue atacada a balazos en su domicilio, en el municipio de Linares.

Las investigaciones establecieron que el adolescente llegó hasta la vivienda del funcionario municipal, donde disparó en repetidas ocasiones un arma de fuego corta, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte en un hospital local.

El juez de Garantías de Adolescentes Infractores consideró válidos y congruentes los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, determinando la responsabilidad penal del acusado como autor material del homicidio.

Como resultado, Luis Mario “N” fue sentenciado a cuatro años de internamiento en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores de Nuevo León, además del pago por concepto de reparación del daño, correspondiente a la indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a lo establecido por la ley.