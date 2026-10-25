Sentencian a 67 años de cárcel por delitos violentos en Pesquería

Josué “N” fue sentenciado a 67 años de cárcel por secuestro exprés agravado, intento de homicidio y robo con violencia en Pesquería, Nuevo León

Un hombre identificado como Josué “N” recibió una sentencia condenatoria de 67 años de prisión por los delitos de secuestro exprés agravado, homicidio en grado de tentativa y robo ejecutado con violencia, por hechos ocurridos en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que la condena se obtuvo durante un juicio oral penal, en el que el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar la responsabilidad del acusado en la agresión contra un hombre cuya identidad permanece protegida.

Además de la pena de 67 años de cárcel, el juez ordenó que el sentenciado pague una multa equivalente a 4 mil cuotas y cubra la reparación del daño correspondiente al tratamiento psicológico y la atención médica que requirió la víctima.

El condenado deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, de acuerdo con la resolución judicial comunicada por la Fiscalía estatal en octubre de 2026.

Atacó a la víctima con un cuchillo en Pesquería

Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2025 en calles de la colonia Colinas del Aeropuerto, en Pesquería. Según la investigación, la víctima, un hombre adulto, se encontraba dentro de un automóvil Kia K3 de modelo reciente, estacionado mientras conversaba con una mujer.

En ese momento, el ahora sentenciado habría llegado de manera sorpresiva y amenazado al conductor con un cuchillo. Después ingresó al vehículo y lo obligó a manejar en dirección a la zona de Agua Fría.

Durante el trayecto, el agresor lesionó a la víctima en el cuello, provocándole un sangrado abundante. Posteriormente, la hizo descender del automóvil y le quitó las llaves.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, el acusado intentó herir nuevamente al hombre en el abdomen con el arma blanca, pero la víctima logró esquivar el ataque y correr hasta refugiarse en una vivienda, donde solicitó auxilio.

Mientras el afectado buscaba ayuda, el acusado y la mujer que lo acompañaba se retiraron del lugar a bordo del vehículo.

Las lesiones sufridas por la víctima fueron clasificadas como aquellas que ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Por ello, requirió atención médica inmediata, seguimiento de su evolución y sesiones de tratamiento psicológico.

Pruebas del Ministerio Público sustentaron la condena

Durante el juicio, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Robo de Vehículos expuso las pruebas de cargo y presentó testimonios para acreditar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los delitos.

La defensa del acusado expuso argumentos para controvertir las pruebas; sin embargo, el Ministerio Público los rebatió durante el debate judicial.

Tras valorar los elementos presentados, el juez determinó que existían pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal de Josué “N” como autor material directo de los hechos y emitió la sentencia condenatoria.